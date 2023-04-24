طالب ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس اللاعبين والمشجعين بقبول قرارات الحكم بعد الهزيمة 1-0 أمام نابولي، لحساب الجولة الـ31 من الكالتشيو الايطالي.

وألغى ليوفينتوس هدفين، ليتعرض إلى الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهي أسوأ سلسلة منذ 2010-11 تحت قيادة جيجي ديلنيري.

وقال أليجري :" إنه لأمر مخيب للآمال أن تخسر مباراة مثل هذه، لكن كان ينبغي أن نقدم أداءا أفضل على المرمى".

وأضاف:"نابولي فريق قوي وعلى وشك الفوز بالدوري، إنه لأمر محزن ، لكن لا يزال لدينا ميزة على الآخرين في السباق على المراكز الأربعة الأولى، ما زلنا في نصف نهائي الدوري الأوروبي وكوبا إيطاليا ".

ووقعت بعض المشاجرات بعد الهدف حيث انزعج يوفنتوس من القرارات التحكيمية وتحديدا الهدفين غير المسموح بهما.

وفسر أليجري ذلك قائلا:"نحن بحاجة إلى التزام الهدوء والقبول كما فعلنا دائمًا قرارات التحكيم - سواء كانت جيدة أو سيئة. وإلا فإننا نهدر الطاقة ، لأننا لا نستطيع تغيير النتيجة الآن، كان الحكم جيدًا جدًا اليوم ، أهنئه على أدائه".

واختتم:"أعتقد أن نابولي يستحق بالتأكيد لقب السكوديتو، واجهتنا بعض الصعوبات هذا الموسم ، خاصة بعد ركلة الجزاء البالغة 15 نقطة، ما زلنا نتقدم على ميلان وإنتر ، لذا يجب علينا الآن جمع النقاط التي فقدناها ".