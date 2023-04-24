أكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك أن جماهير الكرة المصرية سعيدة بعودتها من جديد لمدرجات الملاعب، مُشيرًا إلى أن المشجعين لن يسمحون باختراقهم من جديد.

وكتب ميدو عبر حسابه في موقع تويتر: "احنا كلنا عايزين الجمهور يرجع تاني يملى المدرج والشباب المحترم يستمتع بالمباريات ويطلع كل طاقته في المدرج بتشجيع فريقه بس دون الإساءة لأي شخص أو أي جهة".

وأضاف نجم ومدرب الزمالك الأسبق: "الجمهور مش هيسمح لأي حد تاني يخترقه أو يسوقه.. الجمهور فرحان برجوعه للمدرج".

وواصل: "خدعوك فقالوا تم حل الالتراس .. لازم نفرق ما بين جمهور الأهلي المحترم اللي لينا فيه اصدقاء كتير بنعتز بيهم وبين العيال اللي هدفها انها تستغل المدرج علشان يعملوا ملايين".

وأتم: "أوعى تكون في يوم أداه لأي حد، خلي عندك شخصية، أطرد أي حد من حياتك هيوقعك في مشاكل، روح المدرج شجع فريقك، ودعم ناديك بس".