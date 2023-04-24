قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إنه تم إجلاء حوالي 50 مواطنا أيرلنديا من السودان، مع التخطيط لمزيد من عمليات الإجلاء.



وأشار مارتن إلى ان عمليات الإجلاء من العاصمة السودانية الخرطوم إلى جيبوتي تمت بمساعدة إسبانيا وفرنسا، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وقال مارتن: "تم إجلاء حوالي 50 مواطنا أيرلنديا منذ أمس من الخرطوم إلى جيبوتي بدعم من فرنسا وإسبانيا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات الفرنسية والإسبانية على القيام بعمل رائع فيما يتعلق بإجلاء منسق على نطاق أوسع لمواطني الاتحاد الأوروبي".



وأضاف أنه تم "إجلاء 50 شخصا حتى الآن وسيكون هناك المزيد. ويعمل فريق قنصلي تابع لوزارة الخارجية على الأرض في جيبوتي منذ أمس".



وقال: "الوضع الأمني في أذهان الجميع ومن الواضح أنه يجب القيام بذلك بشكل آمن وعلينا حماية جميع مواطنينا".



وحث مارتن، المواطنين الأيرلنديين الذين بقوا في السودان على البقاء في منازلهم، مضيفا أنه سيتم إبلاغهم بمزيد من المعلومات حول عمليات النقل الجوي. وأكد: "سيستغرق هذا بضعة أيام".