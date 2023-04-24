الزلازل السوري: تسجيل 13 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري عن تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين على الحدود السورية التركية إحداهما شمال حلب بـ50 كم وبقوة 2 درجة على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب حلب بـ52 كم بقوة 2.1 درجة.



وأضاف المركز أنه تم رصد 3 هزات في لواء اسكندرون بقوة 1.7 و 2.5 و2.1 درجة، و6 هزات في تركيا، وهزة في البحر المتوسط، وأخرى شرق البلاد، مبيناً أن الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 142.7 كم.