 الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أبناء عمومة الرئيس السوري بسبب تهريب المخدرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أبناء عمومة الرئيس السوري بسبب تهريب المخدرات

لوكسمبورج (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 11:15 م
اتهم الاتحاد الأوروبي أفراد عائلة الرئيس السوري بشار الأسد بتهريب المخدرات ووضعهم على قائمة عقوباته.

وقرر وزراء خارجية التكتل اليوم الاثنين، أنه ينبغي تسليط الضوء بشكل خاص على اثنين من أبناء عمومته هما وسيم بديع وسامر كمال الأسد.

وتردد أنهما يشاركان في إنتاج وتجارة مادة الكبتاجون المنشطة. وتمت معاقبة ابن عم ثالث للرئيس السوري، هو مضر رفعت الأسد، دون ذكر أسباب أكثر تحديدا.

وإضافة إلى ذلك، تأثر 22 سوريا آخر وثماني شركات بالإجراءات العقابية الجديدة.

وقال بيان صادر عن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي إن :"الاتجار بمادة الأمفيتامين أصبح نموذجا تجاريا يديره النظام". وتستخدم الدائرة الداخلية للنظام هذه الأموال للحفاظ على سياسته القمعية ضد السكان المدنيين.

ويعتبر المحققون الدوليون الآن أن سوريا واحدة من أكبر منتجي أقراص الأمفيتامين في العالم.

وتضم الشركات الثماني التي فرضت عليها عقوبات جديدة شركات أمنية خاصة عملت كشركات وهمية ودعمت الميليشيات المقربة من النظام.

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