السودان: قوات الدعم السريع توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية

بناء على وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت قوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف هذه الليلة، من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية.



وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان اليوم الاثنين، استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بسلام.



وذكرت البيان أن قوات الدعم السريع من رحم الشعب السوداني تقف إلى جانبه تدعم خياراته وتسعى لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.



وأضاف: نؤكد التزامنا خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، ونحذر من استمرار خروقات الطرف الثاني المستمرة في عدم الالتزام بالهدنة.