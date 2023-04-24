يصادفك أثناء المرور على محال العطارة، ومن بين قائمة طويلة من منتجات متعددة، أحد الأوعية به ما يشبه الأحجار، مكتوب عليه من الخارج "زيتون إسرائيلي"، ما يثير أسئلة حول طبيعة تلك الأحجار، والإقبال الكبير عليها من المشترين قاصدين فوائدها الطبية.

وفي أحد المحال بمنطقة الحسين، التقت "الشروق" بـ"عبدالغني"، عطّار، الذي أكد أن الزبائن الذين يطلبون الزيتون الإسرائيلي، يأتون بتوجيهات من الأطباء في أغلب الأحيان؛ لأنه علاج سريع ومضمون لحصوات الكلى، وهو ما تعارفت عليه الأجيال، فجميع من يقصده يجده علاجا سريعا؛ إذ في الغالب يمكن التخلص من الحصوات بعد أسبوع.

وقال "عبدالغني"، إن الأسعار تتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، وهي الكمية المعتاد شراؤها من قبل الزبائن، والكافية لإتمام دورة العلاج.

وعن طريقة الاستعمال، أشار إلى أنه يلزم أولا طحن تلك الأحجار، ثم يضعها المريض في ماء فاتر ويتركها إلى أن تتحول لما يشبه المحلول ويشربه، وتترك الرواسب الحجرية للتخلص منها، وتتكرر تلك العملية لنحو أسبوع وطوال فترة العلاج.

ومن جهة أخرى، قال عطار آخر -فضل عدم ذكر اسمه- إن بعضا من أنواع الزيتون الإسرائيلي يبلغ سعر الكيلو منها 600 جنيه، والأمر يتوقف على جودة الحجر، فكلما كان أنعم كان سعره أعلى.

وعن السر في تسميته، أوضح أن له مرجعا تراثيا وتاريخيا، عرفه من الأجيال التي سبقته في مهنة العطارة، وهو أن قوم سيدنا موسى -عليه السلام- من بني إسرائيل هم أول من استخدموه في الطب، مشيرا إلى أنه ليس له مصدر محلي، حيث إنه مستورد من فلسطين، وتأتي بعض الأنواع من اليمن.

وخلال جولتنا الميدانية، وتلاحظ لنا أن أحد الباعة، يسمي تلك الأحجار بـ"الزيتون الفلسطيني"، معللا ذلك بأنه يريد التضامن مع القضية الفلسطينية، ويرفض أن يروج لاسم "إسرائيل" بأي وسيلة.