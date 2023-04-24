 موريتانيا تجلي 101 مواطن من السودان - بوابة الشروق
الإثنين 24 أبريل 2023 3:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

موريتانيا تجلي 101 مواطن من السودان

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 1:45 م
قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، إن بلاده أجلت 101 مواطن من السودان.

وأضاف الوزير -في تدوينة له اليوم الاثنين- "بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قامت موريتانيا بإجلاء 101 من رعايانا المقيمين في السودان عبر باصات إلى مدينة بورسودان، حيث وفرت لهم المملكة العربية السعودية سفينة لنقلهم إلى جدة، حيث سيتم نقلهم عبر طائرة تابعة للخطوط الموريتانية إلى نواكشوط".

وذكرت مصادر صحفية موريتانية أنه من المتوقع أن يتواصل إجلاء الرعايا الموريتانيين من السودان، حيث يوجد مئات الموريتانيين من بينهم عائلات الدبلوماسيين وعائلات موظفي البنك العربي الإفريقي وبعض الطلاب والمتدربين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك