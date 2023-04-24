موريتانيا تجلي 101 مواطن من السودان

قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، إن بلاده أجلت 101 مواطن من السودان.



وأضاف الوزير -في تدوينة له اليوم الاثنين- "بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قامت موريتانيا بإجلاء 101 من رعايانا المقيمين في السودان عبر باصات إلى مدينة بورسودان، حيث وفرت لهم المملكة العربية السعودية سفينة لنقلهم إلى جدة، حيث سيتم نقلهم عبر طائرة تابعة للخطوط الموريتانية إلى نواكشوط".



وذكرت مصادر صحفية موريتانية أنه من المتوقع أن يتواصل إجلاء الرعايا الموريتانيين من السودان، حيث يوجد مئات الموريتانيين من بينهم عائلات الدبلوماسيين وعائلات موظفي البنك العربي الإفريقي وبعض الطلاب والمتدربين.