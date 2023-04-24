رئيس قيرغيزستان يشيد بدور السعودية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في بلاده

أعرب رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما الإنمائي لبلاده، مثمنا جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية وتنفيذها في قيرغيزستان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين في العاصمة القرغيزية بشكيك، وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان سعد الضويان، ومسؤولين آخرين من الجانبين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أنَّ هذا الدعم التنموي من الصندوق يأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، الممتد على مدى أكثر من 12 عامًا، لاسيما أنَّ الصندوق السعودي للتنمية يُعد ذراع المملكة العربية السعودية في التنمية الدولية.

كما ناقش الوفد السعودي مع رئيس وزراء قيرغيزستان عاقلبيك جباروف، عددا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في قيرغيزستان، وبحثا سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.

وأشاد جباروف بالتعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية القرغيزية، والأثر التنموي للمشروعات والبرامج التي يموّلها الصندوق في قيرغيزستان.