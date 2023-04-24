قال الفنان محمد رمضان، إن شعبية المطرب تعادل 10 أضعاف الممثل تقريبا، معقبا: «إحنا المصريين طول عمرنا بنضرب المثل بجنازة أم كلثوم وعبد الحليم، محدش ضرب المثل بجنازة ممثل؛ لأن المغني أقرب للجمهور من الممثل».

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن ظهور الممثل يتطلب أداة عرض مثل السينما أو المسرح على نقيض المغني، معقبا: «المغني يوصل للجمهور في العربية أو في الجيم أو في الشاور ممكن الجمهور يدندن غنوة وهو يأخذ شاور في حين أنه مستحيل يدندن مشهد».

وأشار إلى ارتباط أغانيه بمناسبات ذات ذكريات سعيدة في ذاكرة الجمهور، مضيفا: «أنا عاشق لجمهوري، أنا مخترتش أغني؛ الجمهور هو اللي قال لي أنا حبيت أغانيك لما اتجوزت في فرحي، وغنيت غنوتك في عيد ميلادي وفي نجاحي، وأنت قدمت غنوة ارتبطت بذكرياتي».

وأعرب عن اعتزازه بالصداقة التي تجمعه بالملك محمد السادس عاهل المغرب، قائلا: «شخصية عظيمة أتشرف دائما بصداقتي به.. راجل فنان وإنسان وبسيط جدا فوق الخيال».

ونوه إلى أهمية التجديد في الغناء ضارب بالمثل الشعبي «جدد أو بدد»، مضيفا: «قدمت مافيا ونمبر وان ثم غيرت وقدمت انساي؛ مفيهاش تمجيد في الذات، ويا حبيبي كانت غنوة للطرف الثاني».

وأعلن أن الشهر القادم سيشهد؛ أول عمل غنائي لمطرب الراب فيوتشر -الأغلى في العالم- مع فنان عربي، معقبا: «لا أنا دفعت له دولار، ولا هو دفع لي، لكنه يرى أن محمد رمضان مكسب له في الشرق الأوسط وأنه أيضا مكسب لاسمي في العالم كله».

وأشار إلى إلى طلب الفرنسيين التقاط الصور التذكارية بجانبه خلال فترات تواجده في دبي، وذلك بعد تصويره أغنية يا حبيبي مع المطرب الفرنسي متر جيمس، متابعا: «أصبحت بعدها معروف بشكل كبير في فرنسا، في نفس الوقت متر جيمس قبل الأغنية محدش كان يعرفه في مصر».