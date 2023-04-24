كوريا الجنوبية تعيد اليابان إلى قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين

أعادت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، اليابان إلى "قائمتها البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم، بعد ثلاث سنوات من رفعها من القائمة، في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية، وفقا لوزارة الصناعة في سول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أصدرت مراجعة لإشعارها العام بشأن الصادرات والواردات من العناصر الاستراتيجية داعية إلى استعادة وضع التجارة سريعة المسار مع اليابان، مما يسمح للشركات التي تصدر مواد استراتيجية إلى اليابان من إنجاز أعمال المراجعة بوتيرة أسرع والأعمال الورقية بشكل أبسط.

ويرتفع يهذه الخطوة عدد الدول التي تم منحها معاملة تفضيلية إلى 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وفي 2019، حذفت كوريا الجنوبية اليابان من قائمتها البيضاء بعدما حذفت طوكيو سول من قائمتها فيما بدا انتقاما من حكم محكمة سول العليا قبل عام على شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين في فترة الحرب 1910-1945.

وتعهد الجانبان الشهر الماضي بإعادة الوضع إلى سابق عهده بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بتقديم مساهمات.

ولم تقدم اليابان بعد تفاصيل حول موعد عودة كوريا الجنوبية إلى قائمتها البيضاء التجارية، على الرغم من أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين قالوا إن طوكيو بحاجة إلى إجراءات محلية أطول للمراجعة القانونية اللازمة.

وسيبدأ مسؤولون على مستوى المديرين من سول وطوكيو جولة أخرى من المحادثات التجارية في طوكيو اليوم الاثنين بعد اجتماع في سول الأسبوع الماضي.