الرئيس الألماني يدعو إلى حماية الديمقراطية خلال زيارة لكندا

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى الدفاع المشترك عن الديمقراطيات الليبرالية التي تتعرض لهجوم من الداخل والخارج، وذلك في تصريحات اليوم الإثنين، خلال زيارة رسمية إلى كندا.



وقال شتاينماير، في أوتاوا خلال مأدبة غداء مع الحاكم العام لكندا ماري سيمون "يجب أن نتجنب أن نكون ضعفاء سياسيا واقتصاديا.. ديمقراطيتنا هي أيضا بنية تحتية حيوية، دعونا نحافظ عليها ونحميها من الهجمات من الداخل والخارج".



وبالإضافة إلى روسيا، ذكر شتاينماير الصين على أنها تمثل تحديا دوليا، قائلا إن "ادعاء الصين امتلاك القوة الاقتصادية والسياسية سيشكل مستقبل العلاقات الدولية على المدى الطويل".



كما التقى شتاينماير برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإجراء محادثات.



وأشاد ترودو بقيادة ألمانيا لمجموعة الدول السبع الكبرى وأكد أن البلدين يعملان معا لدعم أوكرانيا.



ويعتزم شتاينماير غدا زيارة مصنع خلايا الوقود في الجانب الآخر من البلاد، في فانكوفر، وإلقاء نظرة على مصنع تجريبي لأنظمة الطاقة الذكية.



ويرافق الرئيس الألماني زوجته إيلكه بودنبندر ووزيرة التعليم والبحث العلمي بتينا شتارك-فاتسينجر بالإضافة إلى وفد اقتصادي كبير.



وتختتم الرحلة يوم الأربعاء المقبل، بزيارة إلى أقصى شمال كندا، حيث يريد شتاينماير التعرف بشكل مباشر على العواقب الظاهرة بالفعل لتغير المناخ، بما في ذلك ذوبان الجليد السرمدي.



ولهذا الغرض، سوف يتوجه جوا إلى بلدة توكتوياكتوك شمال الدائرة القطبية الشمالية، التي يقطنها 900 شخص.



وتأتي زيارة شتاينماير بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى كندا في أغسطس الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على تعاون طويل الأمد لإنتاج ونقل الهيدروجين.