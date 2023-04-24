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لاعب السيتي السابق: صلاح كان يحلم دائمًا بأن يصبح أسطورة ليفربول

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 7:48 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 7:52 م

أكد ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا السابق، أن حلم محمد صلاح الذي كان يراوده منذ أن رحل عن تشيلسي في عام 2015 عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا، أن يصبح أسطورة قلعة آنفيلد.

وكان محمد صلاح وريتشاردز صديقين في فيورنتينا، قبل انتقال «مو» إلى روما على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي وتحقيق حلمه في صيف 2017 بالانضمام إلى ليفربول.

وتحدث ريتشاردز عن حلم محمد صلاح من خلال مقالته في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية وكتب: «كان حلم مو دائمًا أن يكون أسطورة في ليفربول، لعبت معه في فيورنتينا، اعتدنا الخروج لتناول القهوة، كان يتحدث عن طموحه للانتقال إلى أنفيلد».

وتابع: «كنت أعرف أنه عندما وقع ليفربول معه في عام 2017، فلديه نجم سيتطور مع مرور الأيام، لكن مستواه وأهدافه أذهلتني كثيرًا، لم أكن أتوقع هذا المردود».

واختتم: «مو يحتاج فقط 4 أهداف أخرى ليتفوق على ستيفن جيرارد في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين (186 هدفا)، يحطم العديد من الأرقام القياسية في ليفربول، ربما يصل إلى هذا الرقم مع نهاية الموسم ويصبح من بين أفضل 5 هدافين بتاريخ النادي».


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