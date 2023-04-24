بريطانيا: السجن 10 أعوام لرجل حاول قتل امرأة بدفعها أمام القطار

تم الحُكم على رجل حاول قتل امرأة غريبة عنه، عن طريق الإمساك بها لدفعها أمام قطار أنفاق متحرك في لندن، بالسجن لمدة 10 أعوام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين.



وأقر آرثر هوريليفيتش، 42 عاما، بمحاولته قتل ماريا أوسيفيسو، والتي كانت تبلغ من العمر 22 عاما وقت وقوع الحادث في 29 من أغسطس من العام الماضي، أثناء سفرها مع أصدقائها للمشاركة في "كرنفال نوتنج هيل" في لندن.



وقالت ممثلة الادعاء، سوكي دادا، إن الصيدلانية الشابة كانت تنتظر عند رصيف في محطة مترو أنفاق "كينجز كروس" عند حوالي الساعة 0115 بعد الظهر، عندما "شعرت بذراعين يلتفان حول خصرها، ثم جذبها شخص ما، وارتفعت قدميها من على الأرض وتم جرها ناحية اليسار."



واستمعت محكمة "إينر لندن كراون" إلى الطريقة التي أنقذها بها أصدقاؤها.



وحكم القاضي بنديكت كيلير اليوم الاثنين، على هوريليفيتش، بالسجن لمدة 10 أعوام، وقال له إنه سيقضي ما يصل إلى ثلثي المدة قيد الاعتقال.