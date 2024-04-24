رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم وفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني 21 لشباب الجامعات

كرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، وفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني 21 لشباب الجامعات، الذي نظمته الجامعة تحت شعار (معا لأحياء الموسيقى العربية)، في الفترة من 20 إلى 24 إبريل الجاري.

وسلم رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، درع الملتقى وشهادات التقدير لوفود الجامعات المشاركة تقديرا لدورهم الفعال في إنجاح فعاليات الملتقى الفني 21.

وتوجه رئيس جامعة جنوب الوادي، بالشكر لوفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني من مختلف الجامعات.

وأكد "عكاوي"، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية مع النشاط العلمي، مشيرا إلى أهمية الملتقى الفني في تشجيع الفن الهادف وتحقيق التواصل وتبادل الثقافات والخبرات بين شباب الجامعات المشاركة، وخلق روح الود والإخاء بين الطلاب مما يساهم في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتأهيلهم للحياة العملية.

من جانبه أعرب الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته وسعادة الجامعة بتنظيم الملتقى الفني، مشيدا بما قدمته الجامعات المشاركة من عروض فنية متنوعة راقية، موجها الشكر لوفود الجامعات المشاركة في ملتقي هذا العام على المشاركة الايجابية، والمساهمة الفعالة في انجاح فعاليات الملتقى.

وعبرت وفود الجامعات المشاركة في الملتقى الفني عن سعادتهم بالتكريم، وبالمشاركة في فعاليات الملتقى الفني، مشيدين بحسن تنظيم فعاليات الملتقى، وحفاوة الاستقبال، معربين عن تطلعهم للمشاركة في مزيد من الفعاليات في رحاب جامعة جنوب الوادي.