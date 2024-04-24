ندب أحمد فخري مديرًا لمديرية الطرق والكباري بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا بندب المهندس أحمد صلاح فخري، مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام، للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكبارى بأسيوط، بجانب عمله الحالي، لمدة عام لحين شغلها قانونًا، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه أصدر قرارًا بندب المهندس أحمد صلاح فخري بالمستوى الأول "أ" من مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام، للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكباري، بجانب عمله الحالي لمدة عام أو لحين شغلها قانونًا أيهما أقرب ولصالح العمل، لافتًا إلى إنه يجري الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذي وتطوير العمل الإداري بمديريات الخدمات والوحدات المحلية؛ لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء عصام سعد ضرورة بذل مزيد من الجهد والمتابعة الميدانية للأعمال التي يجري تنفيذها في قطاع الطرق والرصف، لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الطرق والرصف، موجهًا قيادات المحافظة ومدير مديرية الطرق والكباري، بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء، والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بأعمال الرصف ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسئولي شركات المرافق كـ"مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والإنترنت، والاتصالات" وذلك لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتذليل أي عقبات وتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

وأشار إلى العمل على رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية.