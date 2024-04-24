استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال قرب الخليل

استشهدت فتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق «بيت عينون»، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن الفتاة الفلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي قرب مستوطنة كريات أربعة، والذي أصيب بجروح طفيفة، مضيفة أن الجنود في الموقع أطلقوا النار على الفتاة ما أدى لاستشهادها.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، استشهاد المواطنة ميمونة عبد الحميد حراحشة، البالغة من العمر 20 عاماً برصاص الاحتلال.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

وتصعد قوات الاحتلال من اقتحاماتها وحملات الاعتقالات في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، في محاولة لوقف أعمال المقاومة التي تأتي ردا على عدوان الاحتلال المتواصل.

ويتزامن ذلك مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة لليوم 201 على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.



