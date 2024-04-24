الأردن والكويت يؤكدان على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط

أكد الأردن والكويت على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.

وفي بيان مشترك صدر اليوم عقب زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للأردن، أكد البلدان على حاجة المجتمع الدولي الملحة، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات على رفح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجدد الجانبان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن التوصل لحل عادل لها يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وعبرا عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكدين حرصهما على توطيد آليات التعاون في شتى المجالات، مشيدين بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك وعلى أهمية توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير دولة الكويت عقدا أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان جلسة مباحثات تم خلالها استعراض التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري، كما تناولت المباحثات الأوضاع بالمنطقة.