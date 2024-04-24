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مراهق هندي يصبح أصغر متسابق في بطولة العالم للشطرنج

مروة محمد
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 4:21 م

أصبح معجزة الشطرنج الهندي المراهق جوكيش دوماراجو، أصغر لاعب يفوز ببطولة المرشحين الرجال التي أقيمت في مدينة تورونتو في 21 أبريل.

وبذلك فقد صنع المحترف البالغ من العمر 17 عامًا فرصة لنفسه للإطاحة ببطل العالم الحالي دينج ليرين من الصين.

وقد توج دينج لارين بطلاً في بطولة العالم للشطرنج عام 2023 عندما قرر بطل العالم خمس مرات ماجنوس كارلسن عدم الدفاع عن لقبه في ذلك الوقت.

وفي السابق، كان أصغر فائز على الإطلاق في بطولة المرشحين هو الأسطورة الروسية جاري كاسباروف عندما فاز باللقب عام 1984 عن عمر يناهز 20 عامًا. وقد أشاد كاسباروف بنجاح جوكيش، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس: الزلزال الهندي في تورنتو هو تتويج لحركة الصفائح التكتونية في عالم الشطرنج.

وسيواجه جوكيش دينج لارين في بطولة العالم للشطرنج 2024، والمتوقع إقامتها في وقت لاحق من هذا العام. وفي حالة فوزه فسوف يحطم جوكيش مرة أخرى الرقم القياسي الذي سجله كاسباروف ويصبح أصغر بطل عالم على الإطلاق.


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