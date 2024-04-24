اعتقال 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين قرب منزل سيناتور في نيويورك

اعتقلت قوات الشرطة ما لا يقل عن 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين قرب منزل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين بنيويورك.

ونظمت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" المظاهرة، مساء أمس الثلاثاء، تزامنا مع أول أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وطالب المتظاهرون بوقف المساعدات لإسرائيل، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، منها 26.6 مليار دولار لإسرائيل.

وقالت المنظمة، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن مناصريها عطلوا حركة المرور أمام باب منزل شومر، مطالبة بوقف تسليح الولايات المتحدة لإسرائيل وتمويل حكومتها؛ لأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة، ستيفاني فوكس، أن "كل شيء في تقاليدنا يجبرنا على إتاحة كل ما لدينا لوقف هذه الفظائع المشينة التي ترتكب باسمنا وبضرائبنا".