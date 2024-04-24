الرئيس الإيراني يشهد مراسم افتتاح مشروع سد أوما أويا الضخم بسريلانكا

جرى اليوم الأربعاء، افتتاح مشروع سد "أوما اويا" متعدد الأغراض في سريلانكا، بحضور الرئيس الإيراني، ابرهيم رئيسي.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن المشروع الذي تبلغ قدرته 120 ميجاوات، يشتمل على سدين من الخرسانة وأنبوب لنقل المياه بطول 19 كيلومترا، وتقع محطة توليد الكهرباء الخاصة بهذا المشروع على عمق 750 مترا.

ويقام مشروع "أوما اويا" من أجل ري 5000 هكتار من الأراضي الزراعية في سريلانكا.

ويعد سد "أوما اويا" أكبر مشروع متعدد الأغراض، وكانت جميع مراحل التصميم والبناء الخاصة به قد تمّت بواسطة مهندسين إيرانيين، وهو من أكبر المشاريع العمرانية في سريلانكا، حيث تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار، وقد تمّ تمويله من قبل حكومة سريلانكا، وقام أكثر من 400 مهندس إيراني بدور مهم في بنائه، بحسب "مهر".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وصل إلى سريلانكا في وقت سابق اليوم الأربعاء، بدعوة رسمية من نظيره رانيل ويكريمسينجه، ولحضور مراسم افتتاح المشروع.

وأفادت وكالة "مهر"، بأن زيارة الرئيس الإيراني تأتي بعد أن قام بزيارة رسمية استغرقت يومين إلى مدن إسلام آباد ولاهور وكراتشي في باكستان.