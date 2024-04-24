هيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تعرض سفينة إلى هجوم على بعد 72 ميلاً بحريًا (133.3 كيلومترًا) من ميناء جيبوتي في خليج عدن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة «إكس»: «تلقى مكتب عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء جيبوتي».

وأشار البيان إلى أن السلطات تقوم بالتحقيق، وتصنف الحادثة على أنها «اعتداء»، ناصحًا السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وفي منتصف مارس الماضي، قالت جماعة الحوثي، إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع الحوثي في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي؛ التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.