القبض على ثلاثة صحفيين أفغان بسبب بثهم الموسيقى وتلقي مكالمات من فتيات

ألقت السلطات القبض على ثلاثة صحفيين بمحطات إذاعية محلية في إقليم خوست شرقي أفغانستان بسبب قيامهم ببث الموسيقى وتلقي مكالمات هاتفية من مستمعات إناث، وفقا لما أفادت به هيئة لمراقبة الإعلام اليوم الأربعاء.

وأعرب مركز الصحفيين الأفغان، في بيان، عن قلقه وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وورد أن الصحفيين المعتقلين هم إسماعيل سادات من راديو ناز ، ووحيدالله معصوم من راديو إقرأ، وإحسان الله تازال من راديو ولس غج ، ويبدو أنه تم القبض عليهم جميعا منذ يوم الاثنين.

ولم يؤكد مسئولو حركة طالبان القبض عليهم. وعادة ما تستغرق عمليات احتجاز الصحفيين من قبل قوات أمن طالبان من عدة ساعات إلى إلى أيام. وفي الحالات الخطيرة قد تستغرق مدة الاحتجاز أشهرا.

ومنذ عودتها للسلطة في أغسطس 2021 حظرت الجماعة الموسيقى في وسائل الإعلام.وفي شهر فبراير الماضي، حظرت السلطات المحلية في إقليم خوست على وسائل الإعلام تلقي الاتصالات من الفتيات، مشيرة إلى أنه أمر غير أخلاقي.