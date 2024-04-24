تراجع أعداد المواليد في كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، تراجع أعداد المواليد في كوريا الجنوبية لمستوى أقل من 20 ألف لأول مرة خلال أي شهر فبراير وذلك خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع أعمار السكان وانخفاض أعداد المواليد بصورة كبيرة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن 19 ألفا و362 رضيعا ولدوا خلال فبراير 2024، بانخفاض بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

ويعد هذا أدنى عدد مواليد يتم تسجيله خلال فبراير منذ أن بدأ المكتب جمع البيانات ذات الصلة في 1981.

وارتفع عدد الوفيات بنسبة 9.6% على أساس سنوي ليصل إلى 29 ألفا و977 خلال فبراير الماضي، فيما يعد أكبر عدد يتم تسجيله خلال شهر فبراير .

وبالتالي انخفض عدد السكان بواقع 10 آلاف و614، فيما يعد أكبر تراجع يتم تسجيله خلال فبراير.

ويشار إلى أن حالات الوفاة تتجاوز عدد المواليد منذ 2019.