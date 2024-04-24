مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام الفصح اليهودي

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة، في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "نحو 256 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، الأربعاء، بحماية من الشرطة الإسرائيلية"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على المصلين".

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا في ساحات المسجد الأقصى لتأمين حماية المستوطنين الذين يزداد عددهم تدريجيا أثناء اقتحاماتهم، موضحين أن الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، وسط دعوات جماعات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي.