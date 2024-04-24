رياضة الوادى الجديد تختتم فعاليات الحوار المجتمعي «دوي» وإعلان المبادرات الفائزة ببرنامج نتشارك

اختتمت وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع اليونيسف، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية "دوّي" وتقييم واعلان المبادرات الفائزة في برنامج "نتشارك"، في حضور راندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعاطف سالم مدير ادارة برلمان الطلائع، واحمد مصطفى المنسق الإداري بوزارة الشباب والرياضة، واستشاريين التدريب أحمد نجم ومؤمن شعبان ومتطوعين وزارة الشباب والرياضة.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إنه أقيمت فعاليات تقييم المبادرات نتشارك بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة، بواقع 13 مبادرة تم تقيمهم لاختيار 2 مبادرة فائرة، حيث فازت مبادرة "بالمحبة نواجه التنمر" للطلائع، ومبادرة "طفلك أمانة" للشباب بقيمة مالية 18 ألف جنيه، كما تم منح جائزة استثنائية لمباردة "إرادة" للطلائع.

وأوضح أن فعاليات ختامي الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية "دوّي" أقيمت بالمركز الإستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، وتم عرض تقديمي للتحديات التي واجهة البرنامج اثناء التنفيذ وعرض تقديمي بإحصائيات برنامج دوي ونتشارك للمبادرات المحتمعية وعرض قصص النجاح لبرنامج دوّي لتمكين الفتيات، وفي الختام تم تكريم المبادرات الفائزة وتوزيع الشهادات.

وأشار إلى أن المديرية انتهت من تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوًي" بالمحافظة في شهر يناير وفبراير الماضي من العام الجاري، حيث استهدفت المبادرة التنفيذ بعدد 4 مراكز ادارية وهي، "الخارجة و باريس وبلاط و الداخلة"، وذلك بواقع 40 ورشة تدريبية بعدد 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

وأكد أن برنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية كان يستهدف فئتي النشء والشباب، وذلك للعمل على التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته بعدد 8 مراكز شباب موزعين علي 3 مراكز إدارية بالمحافظة وهم مركز الخارجة ومركز الداخلة ومركز بلاط، استهدفنا خلاله 4 ورش تدريبية للنشء من عمر 13 وحتى 17 عاماً و4 للشباب من عمر 17 وحتى 24 عاماً بواقع 200 مشارك من النشء والشباب، ويعد ذلك نجاح كبير لمحافظة الوادي الجديد من خلال ما تم تحقيقة على أرض الواقع ونتائج تلك الورش التدريبية التي جنت ثمارها من خلال الأثر الذي تركته في نفوس النشء والشباب.