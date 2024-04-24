واشنطن تدعو العراق لاتخاذ «إجراءات لازمة» لحماية قواتها

دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، بغداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في سوريا والعراق من هجمات الجماعات الموالية لإيران.

وقال المتحدث البنتاجون بات رايدر، في بيان بشأن ما أسماه "محاولات الهجوم الفاشلة" التي نفذتها الجماعات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، يوم الاثنين، إن الهجوم كان المحاولة الأولى التي تستهدف قوات التحالف الدولي منذ 4 فبراير الماضي، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والجنود العراقيين للخطر، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن القوات الأمريكية في العراق وسوريا".

وحذر المتحدث من أنه "إذا تواصلت هذا الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".

ويوم الاثنين، تعرضت قاعدة عسكرية تنتشر فيها القوات الأمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا لقصف بطائرة بدون طيار انتحارية وصواريخ مجهولة المصدر.