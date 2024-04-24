قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، استمرارًا في ارتفاع قيم الحرارة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع كبير في قيم الحرارة، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن العظمى على القاهرة تسجل 41 درجة، منوهة أن البلاد تسجل اليوم درجة الحرارة الأعلى منذ بداية العام الجاري.

ونوهت أن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا في معظم محافظات الجمهورية، قائلة إن الأجواء مائلة للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، ماعدا بعض المناطق من السواحل الشمالية التي تشهد طقسًا معتدلًا.

ولفتت إلى أن البلاد تتعرض اليوم، لنشاط رياح سرعاته تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم / الساعة، محذرة من أنه مثير للرمال والأتربة ويؤدي على انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق: غرب البلاد، والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت انكسار حدة الموجة الحارة غدًا الخميس، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات، موضحة أن العظمى تسجل ما بين 35 إلى 36 درجة على القاهرة.

وأفادت بأن البلاد تشهد تحسنًا كاملًا في الطقس يوم الجمعة؛ نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يساعد على تراجع قيم درجات الحرارة، قائلة إن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تشهد الجمعة، فرص أمطار رعدية ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وناشدت المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وتناول أكبر قدر من المرطبات والسوائل وخاصة المياه، والقيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة، ناصحة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.