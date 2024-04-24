محكمة أوروبية تبطل جزئيا رفض فرونتكس منح منظمة إنقاذ ألمانية الاطلاع على معلومات

أبطلت المحكمة العليا الأوروبية، جزئيا قرارا أصدرته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، برفض إطلاع منظمة بحث وإنقاذ ألمانية على وثائق بشأن مهمة مراقبة جوية.

وكانت فرونتكس، قد رفضت طلبا بكفالة حرية المعلومات من منظمة "سي ووتش" الألمانية" للاطلاع على وثائق مرتبطة بعملية جوية أجرتها وكالة الحدود في البحر المتوسط في 30 يوليو 2021، وبررت الرفض بأسباب تتعلق بالأمن العام.

وأبطلت المحكمة العليا الأوروبية اليوم الأربعاء، جزئيا ذلك الرفض، وفي حين رفضت معظم حجج "سي ووتش"، وجدت فرونتكس أنها لم تذكر في رفضها وجود صور يشملها طلب "سي ووتش".

ويعني هذا أن وكالة الحدود لم تبرر رفضها للإفراج عن الصور وفق ما يقتضيه القانون.

غير أن المحكمة قضت بأنه يحق لفرونتكس رفض الاطلاع على "معلومات عملياتية التي يمكن أن تعرض للخطر تحقيق أهداف العمليات في حال أُعلن عنها".

وأمرت المحكمة "سي ووتش"، بدفع نصف تكاليف فرونتكس.

ووفقا لمقال نُشر على موقع "سي ووتش" الإلكتروني يوم الاثنين، فإن الحادث الذي وقع في يوليو 2021 شهد اعتراض السلطات الليبية سفينة مهاجرين، وتقول منظمات الإنقاذ إن فرونتكس متورطة.