مستشار ألمانيا يرحب بالمساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالمساعدات الجديدة التي قررت الولايات المتحدة تقديمها لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، إن القرار نبأ سار، وأضاف أن "القرار يُظْهِر أننا متحدون في دعمنا لأوكرانيا.

الولايات المتحدة لا تزال شريكا موثوقا لأوكرانيا في حربها ضد المعتدي الروسي".

وفي الوقت نفسه، اعتبر المتحدث القرار الأمريكي رسالة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه لا يجب على الرئيس الروسي أن يضع في حسبانه أن الدعم القادم من أوروبا والولايات المتحدة سيتراجع. يذكر أنه بعد شهور من التعثر، وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.