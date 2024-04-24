سيناتور أمريكي: المساعدات لإسرائيل تعزز الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين

أعلن السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، أنه صوت برفض حزمة المساعدات الأمريكية الخارجية للدول بما في ذلك إسرائيل، على اعتبار أنها ستمكن من مواصلة "الحرب المدمرة" ضد الشعب الفلسطيني.

وقال ساندرز في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لقد صوتت برفض حزمة المساعدات الخارجية الليلة لسبب بسيط، وهو لا ينبغي لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يمنحوا مليارات الدولارات الإضافية لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة لمواصلة حربها المدمرة ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار إلى أن أكثر من 34 ألف فلسطيني استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية حتى اليوم، مبينا أن ما يقرب من 77 ألف شخص، 70% منهم نساء وأطفال أصيبوا في الهجمات.

وقال ساندرز: "تم تدمير المنازل والبنية التحتية ونظام الرعاية الصحية والمرافق التعليمية في غزة، هذا يكفي، لم يعد هناك المزيد من المال لآلة حرب نتنياهو".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، على حزمة مساعدات مالية لحلفاء الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب على المساعدات البالغة 95 مليار دولار.