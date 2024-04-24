الدفاع التركية: تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 4 عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إرهابيين أطلقوا النيران بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية درع الفرات، موضحة أن استفزازات الإرهابيين لم تمر دون رد، معلنة تحييد العناصر الأربعة.

وخلال الأعوام الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"حزب العمال الكردستاني".

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف كمنظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يستهدف القوات التركية والمواطنين ، حيث ينشط في عدة دول في المنطقة، من بينها سوريا والعراق وإيران.