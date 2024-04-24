 كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية ترسل وفدا اقتصاديا إلى إيران

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 8:57 ص

ذكرت وسائل إعلامية كورية شمالية اليوم الأربعاء أن بيونج يانج أرسلت وفدا اقتصاديا إلى إيران، في زيارة نادرة تثير الشكوك بشأن وجود تعاون بين الدولتين يتعلق ببرامج الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية في خبر به جملة واحدة أن الوفد، الذي يترأسه وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونج هو، غادر بيونج يانج أمس في طريقه إلى إيران.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه تعد زيارة نادرة يقوم بها مسؤول كوري شمالي لإيران.

وتثير الزيارة التكهنات بأنه علاوة على التعاون الاقتصادي، ربما تسعى كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات العسكرية مع إيران في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويشار إلى أنه من المعروف أن بيونج يانج وطهران من المزودين الرئيسيين للأسلحة لموسكو.
 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك