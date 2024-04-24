واشنطن: لسنا طرفا بالتحقيق في قضية المقابر الجماعية بخان يونس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ليست طرفا في التحقيق المستقل بقضية المقابر الجماعية التي عُثر عليها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس بقطاع غزة، وإنها تثق بإسرائيل في التحقيق بهذه القضية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، أمس الثلاثاء، تطرق فيها للتطورات الأخيرة في غزة والمقابر الجماعية التي تم اكتشافها في خان يونس، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال باتيل إنهم على "اتصال وثيق" مع تل أبيب فيما يتعلق بكيفية إجراءات إسرائيل بخصوص قضية المقابر الجماعية التي عثر فيها على جثامين أكثر من 300 فلسطيني.

وأضاف: "اطلعنا على الأخبار المتعلقة بهذا الأمر وطلبنا أيضا من الحكومة الإسرائيلية المزيد من المعلومات والتفاصيل".

وردا على سؤال: "هل تعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية مصدر موثوق به وستوضح هذه القضية؟" أجاب باتيل: "نعم نثق بها".

من جانبه، قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه اطلع على الأخبار ذات الصلة، وإنهم اتصلوا على الفور بالجانب الإسرائيلي بشأن هذه القضية، مضيفاً: "بالطبع صور المقابر الجماعية بشكل عام مثيرة للقلق العميق، لكن ليس لدي ما يؤكد هذه التقارير في الوقت الحالي".

وأشار إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ أو تتدخل في تحقيق بقضية المقابر الجماعية المعنية، وأنهم سيتابعون التحقيق الإسرائيلي.



