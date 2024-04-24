ملك البحرين ورئيس الإمارات يدعوان لتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية النزاعات بالحوار

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وكالات

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

وعبّر الجانبان في هذا الصدد عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها المملكة في 16 مايو المقبل، برئاسة العاهل البحريني، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكانياتها السياسية والاقتصادية وحماية أمنها القومي، وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكري، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتسوية النزاعات كافة بالحوار والتفاوض.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة؛ بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية دون عوائق.

وأكدا ضرورة التحرك الدولي الفاعل؛ من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأشارا إلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وفق رؤية استراتيجية موحدة؛ تنشد تحقيق المصالح الأخوية لكلا البلدين والشعبين الشقيقين، وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية والتعاون الدولي في نشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.