هيئة البريد في جنوب أفريقيا تعلق خطط شطب الوظائف

توصلت هيئة البريد في جنوب أفريقيا لاتفاق مع جماعات عمالية لوقف شطب الآلاف من الوظائف، بحسب مؤتمر النقابات العمالية بجنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤتمر قال في بيان اليوم الأربعاء إنه وفقا للاتفاق، فإن نظام إعانة العمالة المؤقتة التابع لصندوق تأمين البطالة الحكومي سوف يساعد في دفع أجور العاملين خلال الـ12 شهرا المقبلة لحين" التوصل لخطة تقدمية لا تستند لشطب الوظائف".

ويشار إلى أن هيئة البريد تواجه صعوبة في دفع الديون والمرتبات، وتم وضعها ضمن خطة إنقاذ الأعمال العام الماضي لوقف تصفيتها وتمهيد الطريق أمام حصولها على 4ر2 مليار راند (126 مليون دولار) من الخزانة الوطنية.



