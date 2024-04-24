ما هي نتاج اجتماع نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات؟

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن اجتماعه مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان بهدف إرساء مجموعة من القواعد العامة التي يتوجب على الجميع الالتزام بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الاجتماع تناول قواعد تغطية الجنازات، مؤكدا أن الاجتماع كان انعكاسا لحالة من الود والرغبة في الوصول إلى قواعد عامة تضمن الخصوصية والحرية الشخصية مع مراعاة أيضًا حق الصحافة في التغطية دون تجريح أو تجاوز.

وذكر أنّ بعض التجاوزات التي حدثت في فترات سابقة لم تكن من صحفيين، لكنها كانت من أشخاص غير مدربين أو من يستغلون هذه الظروف لتحقيق مكاسب.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو كيفية الوصول إلى تغطية لائقة للجنازات، بالمحافظة على الخصوصية مع مراعاة حق المواطن في التوثيق الذي تؤديه الصحافة.

ولفت إلى الاتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من القواعد العامة، بينها تولي شركة تتعاقد معها النقابتان على تغطية الجنازات.

وأوضح أنّ الشركة ستوفّر أماكن لائقة لعمل الصحفيين، منعًا لحدوث أية تجاوزات، كما سيتم إجراء تدريبات للصحفيين على تغطية هذه الأحداث.

وأفاد بأن النقابة ستحاول تقليل الأخطاء التي تحدث خلال تغطية الجنازات، موضحًا أنه تم وضع عدة قواعد سيتم الإعلان عنها حول طريقة التغطية السليمة.

وكانت ضجة قد أثيرت في الأيام الماضية، بشأن التغطية الصحفية لجنازات المشاهير، بعد وفاة الفنان صلاح السعدني، حيث انفعل ابنه الفنان أحمد السعدني على بعض الزملاء، كما طالب بعدم حضور الصحفيين في مراسم العزاء.