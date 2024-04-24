تجديد منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تجديد إصدار 7708 كروت طبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدا بمجهودات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف المنظومة تعزيز وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين وخاصة العاملين بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على العاملين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، موجها بتسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالجامعة، والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان، دون أن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الإشتراك السنوي، وسيحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أن المنظومة تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.