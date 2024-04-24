إصابة جامع قمامة عقره كلب في المرج

أصيب جامع قمامة بعقر كلب أثناء مشادة كلاميه مع زميله؛ بسبب الخلاف على جمع القمامة بمنطقة المرج.

وأوضح مصدر بوزارة الداخلية في تصريح خاص لـ " الشروق" أن المشاجرة بين المجني عليه، والمشكو في حقه لم تتعدى المشادة الكلامية مشيرًا إلى أن الكلب " مرتكب الواقعة" خاص بالمشكو في حقه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا مفاده إصابة شخص بعقر كلب في منطقة حساسة بجسده، أثناء مشاجرة بينه وبين زميلة على جمع القمامة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة الواقعة؛ فتم نقل المجني عليه إلى المستشفى؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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