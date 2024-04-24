 اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 9:06 ص

تعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بناء على طلب فلسطين، لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وكذلك الإستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة موريتانيا، تداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد فشل الخميس الماضي في تبني مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، حيث صوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بريطانيا وسويسرا.

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