الصين تنفي صحة ما تردد حول علاقة «هواوي» بالحكومة وتؤكد أنها شائعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت الصين، اليوم الجمعة، صحة ما تردد على لسان مسؤولين أمريكيين بشأن علاقة شركة (هواوي) بالحكومة الصينية، مؤكدة أن سياسيين أمريكيين اعتادوا نشر شائعات، حول الشركة الصينية دون تقديم أدلة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لشبكة تليفزيونية أمريكية بأن "القول بإنهم (هواوي) لا يعملون مع الحكومة الصينية هو تصريح كاذب".

وقال كانغ إن "سياسيين أمريكيين ينشرون شائعات حول هواوي دون تقديم أدلة.. إنهم يواصلون اختلاق الأكاذيب المختلفة في محاولة لتضليل الشعب الأمريكي".

وأكد كانغ مجددا أهمية أن تكون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة على الاحترام والمساواة والمنفعة المتبادلة.