لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز التعاون مع سلطنة بروناي بجميع المجالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والحوار السياسي والعلاقات العسكرية مع سلطنة بروناي.

وأضاف لافروف، في تصريح، اليوم الجمعة، في مستهل محادثاته مع وزير الخارجية بسلطنة بروناي إيروان يوسف - "نحن نتعاون بشكل جيد في الأمم المتحدة وفي هيئات رابطة دول جنوب شرق آسيا، ونثمن موقف بروناي المتوازن في حل أي قضايا ومشاكل ناشئة".

وأكد لافروف أن بلاده مهتمة أن يكون الحوار السياسي بين البلدين جيدا، بما في ذلك على أعلى المستويات.

وقال الوزير الروسي: "نحن مهتمون بأن يترافق هذا الحوار السياسي مع تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني والعسكرية التقني".

من جانبه، نقل وزير خارجية بروناي إيروان يوسف التحية نيابة عن السلطان حسن البلقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "إن بلاده تثمن عالياً العلاقات مع روسيا، التي تعززت في السنوات الأخيرة".