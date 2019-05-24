موسكو: عودة أكثر من 800 لاجئ سوري من الأردن ولبنان

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، أن 826 لاجئاً عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 316 لاجئا من بينهم (95 امرأة و161 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و510 لاجئين من بينهم (153 امرأة و260 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن 16 نازحا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي نفذ، خلال 24 ساعة الماضية، عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.17 طن على سكان قرية دير زينون بمحافظة اللاذقية.

وأشار إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.4 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 23 عبوة قابلة للانفجار.