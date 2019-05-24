مسئولة برتغالية تؤكد أهمية تطعيم جميع المقيمين في البلاد

أكدت المدير العام للصحة في البرتغال جراسا فريتاس أهمية تطعيم جميع المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين في البلاد.

وقالت فريتاس: "يحق لأي شخص في البرتغال الحصول على لقاح، بغض النظر عن الجنسية أو ما إذا كان موجودًا بشكل قانوني أم لا".

وأشارت فريتاس، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) إلى أنه "منذ عام 1965 ، عندما تم إنشاء البرنامج الوطني للتطعيم ، تقرر أن البرنامج للجميع في البرتغال".

وسلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه سيارات التطعيم المتنقلة في العديد من المقاطعات في البلاد لإتاحة الفرصة للوصول لأكبر عدد ممكن من السكان وللمساعدة في تحسين معدلات التطعيم.