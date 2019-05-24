المغرب ينشئ لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، إنشاء لجنة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، عقب إطلاقها حملة للتوعية بأشكال هذه الظاهرة وخطورتها وإقرار عقوبات مشددة على من يدانون بهذه الجريمة.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة لا يمكن السماح به، موضحا أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل دعم هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات عدة.

ورأى العثماني أن الاتجار بالبشر يستهدف بالخصوص الأطفال والنساء الذين يعانون من وضعية اجتماعية هشة.

وأطلقت النيابة العامة مؤخرا حملة للتوعية بمختلف أشكال الاتجار بالبشر وخطورته، ولتعبئة كاملة لجميع المواطنين من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تحتقر الإنسان.