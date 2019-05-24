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ماكرون يصف انفجار ليون بأنه «هجوم»

باريس - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 مايو 2019 - 9:42 م | آخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 9:42 م

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع ليون (شرق فرنسا) بأنه هجوم، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، "إن هجوما وقع في ليون، وليس من صلاحياتي أن أضع حصيلة، لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا وهناك جرحى، وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم".

من جهته، دعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير، في تغريدة على (تويتر)، إلى تعزيز أمن المواقع العامة التي تستضيف أحداثا رياضية وثقافية ودينية في البلاد.

بدوره، ألغى رئيس الوزراء إدوارد فيليب مشاركته في الاجتماع الأخير للغالبية البرلمانية تحضيرا للانتخابات الأوروبية الأحد.

وفتح قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تحقيقا في الحادث ، وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية أشارت إلى ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة.

وأفاد مصدر آخر عن سقوط 10 جرحى بينهم فتاة صغيرة السن.

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