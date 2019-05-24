ميركل: برلين ستواصل العمل مع لندن من أجل خروج منسق

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن برلين ستواصل العمل عن كثب مع لندن من أجل خروج منسق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أنجيلا ميركل - معلقة على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بالاستقالة من منصبها حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة - "عملت دوما على نحو جيد للغاية مع رئيسة وزراء بريطانيا"، مضيفة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول رئيسي".

وأوضحت "بغض النظر عما يحدث الآن في بريطانيا ستفعل الحكومة الألمانية كل ما بوسعها لتحقيق شراكة جيدة وانفصال منسق وتعاون جيد".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها يوم 7 يونيو، ومن زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها، حتى إيجاد بديل لها.

وأضافت "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) وإتمام نتائج الاستطلاع".