بلجيكا تتهم عصابة تضم عشرات الأشخاص بسرقة السيارات وتصادر أموالا وسيارات فاخرة

ألقت السلطات البلجيكية القبض على عشرات الأشخاص ، ووجهت لهم اتهامات بالتورط في تهريب وبيع السيارات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، حسبما ذكر مكتب الادعاء الاتحادي اليوم الجمعة، في قضية جرى الإعلان عنها لأول مرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

في ذلك الوقت، جرى احتجاز أكثر من 30 شخصًا في حوالي 200 مداهمة بجميع أنحاء البلاد، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة في العقدين الماضيين.

منذ ذلك الحين، نفذت الشرطة مداهمات أخرى ، وصادرت 91 عربة كبيرة للمبيت /كارافان/، الكثير منها من فرنسا وألمانيا، ونحو 150 حافلة أخرى، بعضها من ماركات فاخرة مثل بورش وفيراري وبنتلي.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إنهم عثروا أيضا على عشرات الساعات الفاخرة وحوالي 5ر1 مليون يورو ( 68ر1 دولار) نقدا وفي حسابات مصرفية.

وصادرت الشرطة أكثر من 30 قطعة سلاح بما في ذلك مسدسات وأسلحة نارية أخرى، بينما تمت مصادرة 34 مبنى.