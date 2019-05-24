نقص حاد في أعداد الصيادلة في أوغندا

قال خبراء إن أوغندا تحتاج إلى خمسة آلاف صيدلي على الأقل للقطاعين العام والخاص لخدمة السكان بفعالية.

وقال الدكتور صامويل أوبيو أمين جمعية الصيدلانية في أوغندا في تصريح نقلته صحيفة (مونيتور) المحلية، إن أوغندا لديها حاليا 1100 صيدلي مسجل ومرخص، لكن حوالي 20 % منهم خارج البلاد لإجراء المزيد من الدراسات أو العمل.

وقال أوبيو: "نحتاج إلى زيادة خمسة أضعاف لأن 150 من الصيادلة فقط يتخرجون سنويا ونحتاج إلى زيادة العدد إلى 600 حتى نتمكن من تغطية الفجوة خلال السنوات العشر القادمة"، مشيرا إلى أن 90 % من الصيادلة المسجلين يعملون في القطاع الخاص.

وقال موريس سيرو القائم بأعمال مفوض الأدوية في وزارة الصحة، إن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بتوظيف جميع الصيادلة المطلوبين في البلاد.