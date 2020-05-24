 هجوم بقذائف الهاون يودى بحياة 4 مدنيين في شرق أفغانستان - بوابة الشروق
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هجوم بقذائف الهاون يودى بحياة 4 مدنيين في شرق أفغانستان

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 2:22 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 2:22 م

قال مسؤول اليوم الأحد، إن هجوما بقذائف الهاون بإقليم لاجمان بشرق أفغانستان أودى بحياة أربعة مدنيين.

وقال أسد الله دولت ضياء المتحدث باسم حاكم الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة علي شانج بالإقليم.

وأضاف أنه تم تدشين تحقيق لمعرفة منفذي الهجوم.

وتتواجد حركة طالبان بقوة في عدة أجزاء بالمنطقة، ولقد شنوا عددا من الهجمات المميتة على القوات الأمنية الأفغانية خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا الهجوم الجديد في الوقت الذي أعلنت فيه حركة طالبان والحكومة الأفغانية عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.

وكانت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان قد صرحت بأن حركة طالبان مسؤولة عن وقوع 208 من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال شهر أبريل الماضي والقوات الحكومية عن 172 من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

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